المشيخة العامة للطريقة الشيخية تهنئ الشعب الجزائري بمناسبة السنة الهجرية الجديدة

تقدمت المشيخة العامة للطريقة الشيخية بالأبيض سيدي الشيخ لكل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية جمعا والى اهلنا في فلسطين خاصة بتهانيها بمناسبة دخول العام الهجري 1442

وجاء في نص رسالة التهنئة “العام الهجري الجديد هي الذكرى السنوية لليوم الذي الذي هاجر فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنصر دين الله دين التوحيد فكانت هجرته الله وفي سبيل الله فعز به الله الإسلام وانتشر في كل ربوع المعمورة”

كما جاء في نص التهنئة “كل عام والشعب الجزائري بالف خير وعافية ينعم بالشراء والازدهار والرقي في كنف الجزائر الجديدة كل عام والأمة الإسلامية متعافية من جروحها متماسكة متضامنةكل عام وفلسطين بالف خيركل عام القدس الشريف طاهرة من التدنيس”

وفي الأخير تضمنت رسالة التهنئة استدلالا بالحديث الشريف “فإنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو إلى امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه “