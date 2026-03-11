المشي الليلي يعود إلى حديقة الوئام المدني ببن عكنون في طبعته الثانية خلال رمضان

أعلنت المؤسسة العمومية الولائية لتسيير حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” ببن عكنون عن تنظيم الطبعة الثانية من فعالية المشي الليلي على الأقدام. وذلك في إطار برنامج تنشيط مدينة الجزائر خلال شهر رمضان الفضيل، وبعد النجاح الكبير الذي عرفته الطبعة الأولى.

ودعت الجهة المنظمة الجميع للمشاركة في هذه التظاهرة الرياضية المميزة والاستمتاع بأجواء رمضانية عائلية وأخوية، من خلال مسار ممتع داخل فضاءات الحديقة.

وستنطلق الفعالية من القرية الإفريقية على مسافة تقدر بـ12 كيلومتراً، ابتداءً من الساعة التاسعة ليلاً، حيث ستكون المشاركة مجانية ومفتوحة للجميع بدءًا من عمر 10 سنوات، مع إلزامية التسجيل المسبق عبر الرابط المخصص لذلك.

كما وضعت الجهة المنظمة جملة من التعليمات الهامة للمشاركين، من بينها ارتداء أحذية رياضية، وإحضار مصباح رأسي أو يدوي، وقارورة ماء، إضافة إلى معطف واقٍ من المطر، مع ضرورة الالتزام بتعليمات المؤطرين طيلة الفعالية.

ودعت المهتمين إلى الحضور والمشاركة في هذه التظاهرة لقضاء أمسية رياضية رمضانية مميزة.