المشي 10 دقائق يوميا يحمي من إعاقة دائمة مستقبلا

كشف علماء جامعة شيكاغو أن السير لمدة 10دقائق يوميا، يمنع تطور الاعاقة الحركية لدى مرضى التهاب المفاصل التنكسي في مرحلة الشيخوخة.

وهذا خلال متابعتهم للذين يعانون من هذا المرض، خصوصا أن التجول يوميا سيرا على الأقدام يخفض خطر اصابتهم بالاعاقة بنسبة 85%.

كما لاحظ الباحثون الأمريكيون، أن التجوال اليومي يخفض من الإعاقة التي يعبر عنها بعدم القدرة على التحرك داخل المنزل بنسبة تصل إلى 50%.

لذلك يعتبر التهاب المفاصل التنكسي النوع الأكثر شيوعا من التهابات المفاصل، باعتبار أنه يرتبط بتحلل الغضروف في المفاصل.