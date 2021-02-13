المصائب تواصل مُلاحقة عطال

واصلت المصائب مُلاحقة الدولي الجزائري، يوسف عطال، والذي يبقى عاجزا عن الإستئناف مع ناديه نيس، رغم مرور 3 أسابيع من إصابته الأخيرة.

وكشف المدرب أدريان أورسيا، بأن الظهير الأيمن، سيكون مُجبرا على الإنتظار لعشرة أيام قادمة، قبل العودة للمُنافسة.

وقال التقني الروماني :”لحد الساعة، يوسف لا يزال بعيدا، ولا يمكنه إستئناف التدريبات مع التشكيلة”.

يُذكر بأن الجناح الطائر للمنتخب الوطني، ومنذ بداية الموسم الجاري، عاجز عن إيجاد معالمه بسبب كثرة إصاباته.

واكتفى إبن واضية، بالمُشاركة في سبع مُباريات فقط كأساسي في الليغ 1، في حصيلة ضعيفة مُقارنة بموهبته الكبيرة.