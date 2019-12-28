المصائب تُلاحق بلايلي في السعودية

عادت المصائب لتُلاحق الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، في السعودية، بعد تعرضه لإصابة جديدة، ستجربه على الغياب عن صفوف ناديه الأهلي.

ويُعاني نجم المنتخب الوطني، من خلع على مُستوى الكتف، ذهب ضحيته خلال تدريب “الراقي”، أمس الجمعة، مما أثر هلع الجميع.

وقام الطاقم الطبي لفريق مدينة جدة، بالتدخل بشكل عاجل، وأعاد كتف صاحب المُراوغات السحرية لمكانها، إضافة لمُهدئات للتخلص من الآلم.

وسيُجبر هذا المُشكل الصحي الجديد، إبن الباهية وهران، على الغياب عن زملائه خلال مواجهة الدوري أمام الشباب، عصر اليوم السبت.