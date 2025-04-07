المصادقة على التقرير النهائي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات 2024

عقد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة كريم خلفان اجتماعا تناول مناقشة والمصادقة على التقرير النهائي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024، المعروض من طرف رئيس اللجنة.

كما صادق المجلس على إنشاء جائزة وطنية لأحسن بحث في مجال القانون الانتخابي في الجزائر ، والتي سيتم الاعلان عن الاطلاق الرسمي لها في الايام القادمة .

وتم أيضا مناقشة والمصادقة على التقرير النهائي لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 09 مارس 2025، كما تناول الاجتماع الموافقة على عدة مبادرات ونشاطات (سلسلة من الندوات) تندرج ضمن مهام ومقاصد السلطة المستقلة.