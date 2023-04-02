المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي لاتحادية كرة اليد

تمت خلال أشغال الجمعية العامة للاتحاد الجزائري لكرة اليد، المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي.

وأكدت رئيسة الاتحاد الجزائري لكرة اليد، كريمة طالب، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي”.

كما أضافت: “أشكر أعضاء الجمعية العامة على تفهمهم، وووعيهم لأهمية هذه الخطوة في اعادة كرة اليد الجزائرية لمكانتها”.

وأردفت رئيسة الاتحاد: “الكل يدرك بأننا لم نتلقى اعاناة منذ سنتين، وعليه نشكر اللجنة الأولمبية التي منحتنا مساعدات مالية سمحت لنا بتسيير الوضع”

وتابعت كريمة طالب: “منتخباتنا الوطنية تنتظرنا تحديات عديدة على غرار كأس العالم، كأس إفريقيا، ألعاب البحر المتوسط، وغيرها، لذا يجب معالجة الوضعية المالية للفيدرالية”.