المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للجنة الأولمبية

صادق أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم السبت، على التقريرين الأدبي، والمالي، لسنة 2023.

وكشف الموقع الرسمي للجنة الأولمبية، بأن المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، من قبل أعضاء الجمعية العامة تمّ بالاجماع.

كما أضاف ذات المصدر، بأنه تمّ أيضا المصادقة على مُخطط العمل والميزانية المتوقّعة لسنة 2024.

يذكر أن أشغال هذه الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، أنعقدت بفندق الأوراسي.