المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للرابطة المحترفة

صادق أعضاء الجمعة العامة للرابطة المحترفة، أمس الأربعاء، بالإجماع، على التقريرين الأدبي والمالي للسنة المالية 2024.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة لكرة القدم، صادق أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 18 من أصل 23 على التقيررين الأدبي والمالي، خلال أشغال الجمعة العامة التي انعقدت أمس الأربعاء، بمقر “الفاف” بدالي ابراهيم.

كما أكد ذات المصدر، موافقة أعضاء الجمعية العامة للرابطة المحترفة، على الميزانية المالية المتوقعة للسنة المالية 2025.

وخلال أشغال هذه الجمعية العامة العادية، تمت المصادقة على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، مما يسمح بإنشاء دوري محترف لكرة القدم وفقا للوائح الجديدة.