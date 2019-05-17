المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للجنة الأولمبية

صادق أعضاء الجمعية الأولمبية الجزائرية، أمس الخميس، بالإجماع على التقريرين الأدبي، والمالي، للجنة الأولمبية، بحضور وزير الشباب والرياضة سليم برناوي.

وعقب إنتهاء أشغال هذه الجمعية، صرح الوزير سليم برناوي، لتلفزيون “النهار”: “النتائج التي تم تحقيقها جد مرضية، مقارنة بالإمكانيات الموفرة لهم”.

ومن جهته صرح رئيس اللجنة الأولمبية، مصطفى بيراف: “المصادقة كانت بالأغلبية المطلقة في الحصيلتين الأدبية والمالية”.

وشهدت أشغال هذه الجمعية العامة العادية، حضور ممثلي 24 اتحادية، من أصل 25 منضوية تحت لواء اللجنة الأولمبية.