المصادقة بالإجماع على التقريرين المالي والأدبي لـ “الفاف”

صادق أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم السبت، على التقريرين المالي والأدبي لسنة 2024.

وجاء ذلك، على هامش الدورة العادية، التي جرت اليوم السبت، بنادي الجيش، ببني مسوس في العاصمة، بحضور 70 عضوا. يتمتعون بحق التصويت.

واستهلت أشغال الجمعية العامة لـ “الفاف”، بتكريم شخصيات كروية، في صورة علي بن شيخ وعمر بطروني وسعيد عليق، وعبد الحميد صادمي. إلى جانب الحكم الدولي السابق، محمد حنصال، وكذا الرئيس السابق لرابطة قالمة، محمد سكفالي.

وكشف رئيس “الفاف” وليد صادي. والمرشح الوحيد لخلافة نفسه تحسبا للعهدة الأولمبية 2025-2028. بأن أشغال الجمعية العامة العادية تمّت في ظروف “جيدة للغاية”.

مبرزا تحلي الأعضاء بروح المسؤولية والرغبة في المضي قدماً من أجل مصلحة الكرة الجزائرية، وختم: “سنة 2024 كانت “ناجحة للغاية” ورصيد الميزانية للسنة ذاتها، كان “أكثر من إيجابي”.

للإشارة، فإن خزينة “الفاف” حققت - حسب بيان نشرته الهيئة الكروية – أمس الجمعة، أرباحا مادية معتبرة، قدرت بأكثر من 4 ملايير دينار.

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