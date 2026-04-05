المصادقة بالإجماع على الحصيلتين الأدبية والمالية للجنة الأولمبية

صادق أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، أمس السبت، على الحصيلتين الأدبية والمالية.

وترأس أشغال هذه الجمعية العامة العادية، رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد.

كما قام عبد الرحمان حماد، خلال أشغال الجمعية العامة العادية، استعراض الحصليتين الأدبية، والمالية للجنة الاولمبية والرياضية.

وأكدت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبر صفحتها الرسمية، بأنه تمت المصادقة على الحصيلتين الأدبية، والمالية لسنة 2025، بالأغلبية، من طرف أعضاء الجمعية العامة.