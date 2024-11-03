المصادقة بالإجماع على الحصيلتين الأدبية والمالية للاتحادية الجزائرية للدراجات

صادق أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للدراجات، بالاجماع، على الحصيلتين المالية والأدبية، لموسم 2024.

وتم أمس السبت، خلال أشغال الجمعية العامة العادية، التي حضرها 41 عضوا، من أصل 50، المصادقة على الحصيلتين المالية، بالإجماع.

كما تم أيضا، المصادقة بالإجماع، على العهدة الأولمبية 2020-2024، مع قراءة تقرير محافظ الحسابات إلى غاية 30 سبتمبر الماضي.

وأكدت الاتحادية الجزائرية للدراجات، بأن أشغال هذه الجمعية العامة التي جرت في ظروف جيدة، وجو أخوي سادته الصراحة، الشفافية التامة، وروح المسؤولية من الجميع.