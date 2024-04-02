المصادقة بالاجماع على نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية بمجلس الامة

صادق أعضاء مجلس الأمة، صباح اليوم الثلاثاء، على نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية. في جلسته العامة المنعقدة برئاسة صالح قوجيل، رئيس المجلس. وبحضور وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، وبسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وعقب المصادقة بالإجماع على نص القانون من طرف أعضاء مجلس الأمة، قدمت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي كلمة بالمناسبة. أين توجهت بالتهاني الخالصة لأهل الثقافة والفنون بصفة عامة ولأهل السينما بصفة خاصة على هذا المكسب القانوني الهام. الذي يستجيب لمختلف تطلعات السينمائيين

كما توجهت أيضا بالشكر الجزيل والعرفان إلى أعضاء مجلس الأمة على مصادقتهم على نص هذا القانون الهام. والذي يجسد إلتزامات رئيس الجمهورية. سيما الالتزام رقم 20 والالتزام رقم 46 من خلال دعم ومرافقة الإبداع الفني والأعمال الثقافية وترقية وتطوير الصناعة السينماتوغرفية.