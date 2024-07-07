المصادقة على آلية فتح مزاولة نشاطات إقتصادية للموظفين قبل نهاية السنة

أعلن وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، عن المصادقة على آلية فتح مزاولة نشاطات إقتصادية ضمن صيغة المقاول الذاتي. لفائدة موظفي الوظيفة العمومية قبل نهاية السنة الجارية.

وقال الوزير في كلمة له خلال لقاء مع حاملي المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة والمقاولين الذاتيين بمعسكر. إنه يجري حاليا دراسة آلية لفتح مزاولة نشاطات إقتصادية ضمن صيغة المقاول الذاتي لفائدة موظفي الوظيفة العمومية. حيث سيتم المصادقة عليها قبل نهاية السنة الجارية.

وأضاف أن هذه الآلية تندرج في إطار تعديل سيتم في قانون الوظيف العمومي بما يسمح فتح المجال للموظفين العموميين. مزاولة نشاط إقتصادي بعد أوقات العمل والاستفادة من مزايا صيغة المقاول الذاتي.

ومن جهة أخرى أعلن وليد عن فتح دائرته الوزارية قريبا مراكز لتنمية المقاولاتية على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني بالوطن. وذلك في سياق جهودها الرامية إلى توسيع مجال التكوين المقاولاتي الذي سيمس كذلك متربصي هذه المعاهد. كما أعلن كذلك عن إطلاق وزارته قبل نهاية هذه السنة “منصة رقمية خاصة بالمناولة”.

وكشف الوزير عن الإنطلاق قريبا في تهيئة فضائين ببلديتي سيق ومعسكر لاحتضان مؤسسات ناشئة حيث ستجسد هذه العملية بمعية السلطات الولائية”.