المصادقة على إتفاقيات دولية لمنع التهرب الضريبي وتسليم المجرمين

صادق مجلس الوزراء المجتمع اليوم الاحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على 5 مشاريع مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على الاتفاقيات دولية.

وخلال الإجتماع قدّم وزير الشوؤن الخارجية خمسة مشاريع مراسيم رئاسية للمصادقة عليها من قبل رئيس الجهورية مع كل من:

جمهورية البوسنة والهرسك، وهي 3 اتفاقيات أبرمت في الجزائر بتاريخ 20 سبتمبر 2011، وتشمل التعاون القضائي في المجالات الأربعة، الجزائي والمدني والتجاري وتسليم المجرمين.

مملكة هولندا، وتتعلق الاتفاقية والبروتوكول الموقعان بالجزائر في 09 ماي 2018، بإلغاء الازدواج الضريبي على الدخل، ورأس المال، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.

أما الاتفاقية الأخيرة التي عُرض مشروع مرسومها الرئاسي للتصديق، فتخص الاتفاق الإطار المتضمن إنشاء التحالف الشمسي الدولي، الموقع عليه بنيودلهي في 07 مارس 2018.