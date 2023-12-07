المصادقة على إعلان الجزائر لتنمية المؤسسات الناشئة

اختتمت اليوم الخميس، الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، المُنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

وحسب بيان لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، تمت المصادقة على إعلان الجزائر الوزاري الثاني لتنمية للمؤسسات الناشئة في إفريقيا. والذي يشيد بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية في دعم الشركات الناشئة الأفريقية.

فضلاً عن اعتماد مشروع ميثاق أفريقي حول قضية “هجرة الأدمغة”، بمبادرات تشمل تسهيل حركة الشركات الناشئة وتحفيز الاستثمار في الكفاءات والبحث والتطوير.

وتعكس هذه الجهود إصرار الحكومات الأفريقية على توحيد جهودها لدعم نظام بيئي يعزز نمو الشركات الناشئة. وتشير إلى التزام قوي بتطوير استراتيجيات تشجع على الابتكار، تسهل تأسيس الشركات، وتحد من التحديات البيروقراطية.

هذا وإجتمع الوزراء الأفارقة المختصون بالشركات الناشئة والابتكار بالجزائر العاصمة في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2023.

وعرف الإجتماع، مشاركة واسعة من مختلف الأطراف، بما في ذلك مفوضية الإتحاد الإفريقي للتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار. وممثلين عن هيئات الأمم المتحدة، وعن المجتمع المدني والقطاع الخاص في إفريقيا.

وتم استعراض دور الشركات الناشئة في تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة. وتأكيد التزام الحكومات الأفريقية بتعزيز الدور الاقتصادي للشركات الناشئة والمشروعات المبتكرة.

وحضر حفل الاختتام وزراء أفارقة، بالإضافة إلى ضيوف الجزائر القادمين من مختلف ربوع القارة الإفريقية. من مؤسسات ناشئة وخبراء دوليين في المجال.

وتزامنا مع المؤتمر، تم تنظيم معرض إفريقي خاص بالمؤسسات الناشئة النشطة إفريقيا.