المصادقة على إعلان كمبالا لتعزيز تحول نظم الأغذية الزراعية

إختتمت أمس، بالعاصمة الأوغندية كمبالا، أشغال القمة الإستثنائية للإتحاد الإفريقي حول أجندة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا “PDDAA” ما بعد مالابو. بالمصادقة على إعلان كمبالا بشأن تعزيز التحول الشامل لنظم الأغذية الزراعية في إفريقيا للفترة 2026-2035.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ، فقد شارك في القمة التي صادقت أيضا على خطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا من أجل النمو الاقتصادي المستدام للفترة ذاتها. وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة. و كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري.

وقبل انعقاد القمة التي أشرف على افتتاحها رئيس جمهورية أوغندا يوويري موسيفيني. تم عقد جلسات تقنية على مستوى الخبراء ووزراء الزراعة لدول الاتحاد الافريقي (يومي 9 و10 جانفي”. والتي شكلت فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة.

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