المصادقة على إنضمام الجزائر إلى الاتفاق المؤسس للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

صادق مجلس الوزاراء في إجتماعه اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على 3 مشاريع مراسيم رئاسية قدمها وزير الشؤون الخارجية.

وخلال الإجتماع قدم وزير الشؤون الخارجية ثلاثة مشاريع مراسيم رئاسية تتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاق المؤسس للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

والمووقع ببالاريس في 29 ماي 1990 وتم تعديله في 30 جانفي 2004 و30 سبتمبر 2011.

مجلس الوزراء صادق على اتفاق للتعاون مع جمهورية تركيا في مجال النقل والملاحة البحرية.

كما تمت بذات الإجتماع المصادقة على اتفاق مع جمهورية أنغولا يتعلق بإلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة.