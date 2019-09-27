المصادقة على استمارات توقيع المترشحين لدى المحضرين القضائيين والموثقين

كشف علي ذراع المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الإنتخابات، أن عملية المصادقة على استمارات التوقيع للمترشحين لم تعد حكرا على البلديات.

وتحولت عمليةالمصادقة لتشمل المحلفين الحاملين لصفة الضبطية القضائية كالموثقين والمحضرين القضائيين

وأضاف أن هذا جاء على خلفية طعون وشكاوي بعض ممثلي الأحزاب والشخصيات تلقتها السلطة الوطنية المستقلة.

ورفض بعض البلديات المصادقة على استمارات التوقيع للمترشحين المحتملين.

وأضاف ذراع للإذاعة الوطنية، أن بعض الأحزاب والمواطنين اتصلوا بالسلطة وأكدوا أن بعض المسؤولين بالبلديات رفضوا المصادقة لأنهم لم يحصلوا على تعليمات.

وأضاف أنه تم تسهيل عملية المصادقة للمترشحين بعدما لم تعد حكرا على البلديات لتشمل المحلفين الحاملين لصفة الضبطية القضائية كالموثقين والمحضرين القضائيين، كما أن المصادقة ستكون مجانية.