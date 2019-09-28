المصادقة على الاستمارات بمكاتب المحضرين والموثقين مجانا

اتّخذت السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، قرارات هامة تسهّل على المواطنين عملية المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات.

وذلك بالاتفاق مع الغرفتين الوطنيتين للمحضرين القضائيين والموثقين، من أجل المصادقة على الاستمارات.

إلى جانب البلديات، في إطار تذليل العراقيل والعقبات أمام المواطنين وكذا المترشحين.

وقال علي ذراع، رئيس لجنة الإعلام والناطق الرسمي باسم السلطة المستقلة للانتخابات، في اتصال مع «النهار».

إن السلطة عمدت لإيجاد حلول تسهيلية وإيجاد خيارات جديدة، تمكن المواطنين من المصادقة على توقيعاتهم الفردية التي منحوها للمترشحين.

وذلك بعد شكاوى لمواطنين تؤكد رفض بعض المصالح البلدية المصادقة على توقيعاتهم.

وأشار علي ذراع إلى أن السلطة اهتدت لهذه الإجراءات بعد شكاوى تلقتها من قبل مواطنين، وكذا ممثلي أحزاب سياسية.

حيث تقرر بالتنسيق مع ممثلي الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والغرفة الوطنية للموثقين.

بإشراك مكاتب هؤلاء الذين يمتلكون صفة الضبطية القضائية في عملية المصادقة على الاستمارات، وإنهاء المشكل نهائيا.

كما قال الناطق باسم السلطة المستقلة، إن الغرف المعنية راسلت مكاتب المحضرين القضائيين والموثقين القضائيين.

وأبلغتهم بضرورة المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات، وذلك بصورة مجانية من دون أي مقابل.

و تسهيلا لعمل الراغبين في الترشح والمنتخبين الذين يمنحون توقيعاتهم لأحد المترشحين. وكان رئيس لجنة الإعلام بالسلطة.

أكد أن هذا الإجراء «جاء على خلفية طعون وشكاوى بعض ممثلي الأحزاب والشخصيات، تلقتها السلطة الوطنية المستقلة.

لرفض بعض البلديات المصادقة على استمارات التوقيع للمترشحين المحتملين، حيث اتصلت بعض الأحزاب والمواطنين بالسلطة.

وأكدوا أن بعض المسؤولين بالبلديات رفضوا المصادقة لأنهم لم يتحصلوا على تعليمات».

وأضاف علي ذراع في حديثه لـ«النهار»، بأنه تم تسجيل 80 راغبا في الترشح،إلى غاية نهار أمس، سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات.

حيث كان من بين الذين أعلنوا رغبتهم في الترشح، أول أمس الخميس، عبد المجيد تبون الوزير الأول الأسبق.

الذي سحب استمارات الترشح وأعلن رسميا تشكيله لملف الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر 2019.

وكان أيضا من بين الذين أعلنوا رسميا رغبتهم في الترشح للرئاسيات علي بن فليس.

الذي كان حزبه سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في وقت سابق، قبل أن يتم تحديد المترشح باسم الحزب.

وهو رئيس الحزب شخصيا علي بن فليس، الذي صرح بذلك أمس أمام مناضلي حزب طلائع الحريات.