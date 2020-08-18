المصادقة على البروتوكول الوقائي الخاص بإعادة فتح المؤسسات المدرسية

صادقت لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا مساء أمس الاثنين على البروتوكول الوقائي الخاص بإعادة فتح مؤسسات التربية والتعليم للمراجعة والمذاكرة بداية من اليوم الأربعاء.

وأفادت “وأج” نقلا عن وزارة التربية الوطنية، أنه في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21مارس 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، وتوفير بيئة مدرسية صحية وآمنة عند إعادة فتح مؤسسات التربية والتعليم، وضعت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع وزارة الصحة بروتوكولا وقائيا صحيا تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة العلمية الوطنية المختصة.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تحديد الإجراءات الواجب تطبيقها والقواعد التي ينبغي احترامها للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره في الوسط المدرسي، والعمل على إعادة فتح المؤسسات المدرسية في إطار المراجعة والمذاكرة مع المحافظة على صحة التلاميذ وجميع مستخدمي القطاع وسلامتهم.

وأوضحت الوزارة أنّ دخول الطاقم الإداري سيكون هذا الأربعاء مع الحرص على تنظيف وتطهير كل مرافق المؤسسة و تنظيم فضاء المؤسسة بوضع مخطط لكيفية تنقل التلاميذ .

وبخصوص دخول الأساتذة المقرر الأحد القادم، تضمّن البروتوكول ضرورة تحديد المهام وإلزام الجميع بضرورة التجند والتحلي باليقظة لاجتياز الظرف الاستثنائي مع تفعيل خلية اليقظة الدائمة، المنصبة على مستوى كل مؤسسات التربية والتعليم.