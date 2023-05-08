أشرف اليوم وزير السكن و العمران و المدينة محمد طارق بلعريبي على مراسيم المصادقة على التسمية الإجتماعية “البنك الوطني للإسكان” .

وحسب بيان الوزارة مراسيم المصادقة جرت خلال الجمعية العامة غير العادية للبنك الوطني للإسكان وبحضور وزير المالية لعزيزفايد. وكذا رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للإسكان، السيد محمد لحبيب زهانة.

وخلال الجمعية العامة تم تقييم ما تم إنجازه في المؤسسة الوطنية للترقية العقارية “ENPI” خلال سنة 2022 وتحديات سنة 2023.

كما قدم نسيم رسيم غالم المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عرضا تقييميا للبرنامج المنجز بصيغة السكن الترقوي العمومي (LPP) وكذا السكن الترقوي الحر (LPL).