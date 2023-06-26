المصادقة على التقريرين المالي والأدبي لـ”الفاف”

صادق اليوم الاثنين، أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية على التقريرين المالي والأدبي لـ”الفاف” الخاص بسنة 2022.

وانعقدت أشغال الجمعية العامة لـ”الفاف” بنادي الجيش ببني مسوس بالعاصمة، أين تم المصادقة بالاجماع على التقريرين المالي والأدبي، حسبما أكده رئيس الاتحادية جهيد زفيف.

وأوضح رئيس “الفاف” في تصريحات إعلامية، بأن المصادقة بالاجتماع جاءت لتعكس النهج الجديد، الذي تقوم به الهيئة الفدرالية على مستوى التسيير، والمبني على الشفافية والتنويع في موارد التمويل.

كما أضاف زفيزف، بأن السياسة الجديدة بدأت تأتي بثمارها، وهو ما يؤكده التحول من العجز المالي في سنة 2021، إلى فائدة بحوالي 0.9 مليار دينار.