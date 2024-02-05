المصادقة على الطريقة العملية لانجاز الإحصاء العام للفلاحة RGA

تم اليوم الاثنين 05 فيفري 2024 بمقر وزارة الفلاحة، عقد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة RGA، برئاسة يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيس اللجنة.

وحسب بيان وزارة الفلاحة، فقد تم من خلال هذا الإجتماع مناقشة عدة محاور تدخل ضمن التحضيرات لاطلاق وتجسيد هذه العملية الاستراتجية بالنسبة للقطاع الفلاحي والاقتصاد الوطني بصفة عامة.

وأوضح المصدر نفسه، أنه من بين المسائل التي تم مناقشتها من طرف أعضاء اللجنة:

– العرض والمصادقة على الطريقة العملية لانجاز الاحصاء العام للفلاحة.

– عرض مخطط الاعلام الخاص بتجسيد هذه العملية المحورية.