المصادقة على الميزانية السنوية لسوناطراك

تمت المصادقة على الميزانية السنوية لمجمع سوناطراك لسنة 2025. خلال الجمعية العامة العادية التي جرت اليوم الخميس.

وعقدت سوناطراك اليوم الخميس جمعيتها العامة العادية، بمقر المديرية العامة للمجمع، برئاسة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب.

وحضر الجمعية العامة العادية كل من وزير المالية لعزيز فايد، ومحافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب. إلى جانب فوزي أمقران، ممثلا عن رئاسة الجمهورية، بصفتهم أعضاء الجمعية العامة، كما حضر أشغال هذه الجمعية أعضاء مجلس إدارة سوناطراك.

وخلال هذا الاجتماع، تمت المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة لسنة 2025.

بالإضافة إلى اعتماد مخطط التنمية متوسط المدى للفترة 2025-2029، الذي يتعلق بسلسلة القيم. بما فيها تكثيف جهود الاستكشاف والإنتاج لتعزيز احتياطيات المحروقات. وتطوير شبكة النقل عبر الأنابيب.

ويتضمن المخطط برامج طموحة في مجالات التحويل والتكرير والبتروكيمياء، لتغطية السوق الوطنية. إلى جانب زيادة القدرات التصديرية للشركة من المحروقات والمنتجات المشتقة.

كما تم اعتماد مخطط التنمية متوسط المدى للفترة 2025-2029، الذي يتعلق بسلسلة القيم. بما فيها تكثيف جهود الاستكشاف والإنتاج لتعزيز احتياطيات المحروقات، وتطوير شبكة النقل عبر الأنابيب.

ويتضمن المخطط برامج طموحة في مجالات التحويل والتكرير والبتروكيمياء، لتغطية السوق الوطنية. إلى جانب زيادة القدرات التصديرية للشركة من المحروقات والمنتجات المشتقة.

وشمل المخطط أيضا المشاريع التطويرية المتعلقة بالرقمنة والتحول الطاقوي. إذ جددت سوناطراك التزامها بالاستدامة، من خلال إطلاق مشاريع لتقليل البصمة الكربونية. مع التركيز على تطوير مشاريع الطاقات المتجددة والالتزام بالمعايير البيئية الدولية. بما يرسخ مكانتها شركةً رائدةً في التحول الطاقوي على المستويين المحلي والدولي.