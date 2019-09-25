المصادقة على بعث مشروع المدينة الجديدة “المنيعة” وفق مخطط التهيئة

صادق أمس وزير السكن والعمران كمال بلجود على ورقة طريق بعث مشروع المدينة الجديدة “المنيعة” وفق مخطط التهيئة.

وأفاد بيان للوزارة، أن الوزير ترأس أمس الثلاثاء إجتماعا تنسيقيا وتقييميا خاص بمشروع المدينة الجديدة “المنيعة”.

وحضر الإجتماع الأمين العام، رئيس الديوان والمدراء العامّون للإدارة المركزية، بالإضافة إلى المدير العام للمدينة الجديدة “المنيعة”.

وتم خلال هذا الاجتماع المصادقة على ورقة الطريق التي من شأنها بعث مشروع المدينة الجديدة وفق مخطط التهيئة.

وأضاف البيان أن شدّد على ضرورة التنسيق التام بين مختلف المتدخلين من خلال برمجة لقاءات وخرجات ميدانية دورية للتكفل الأمثل بهذا المشروع.