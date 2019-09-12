المصادقة على تقرير لأثبات عضوية إثنا عشر نائبا جديدا

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني مساء اليوم الخميس على إثبات عضوية إثنا عشر نائبا جديدا بقبة زيغود يوسف.

وجرت العملية على إثبات عضوية النواب الجدد عقب التصويت على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالانتخابات والسلطة المستقلة.

وبعد التقرير الذي اعدته لجنة الشؤون القانونية لإثبات عضوية اثنا عشر نائب جديدا والمتصمن قائمة النواب الجدد الأسماء التالية :

1- إلياس سعدي المترشح المؤهل لاستخلاف سيد أحمد فروخی بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة

2- بوعلام شماعلة المترشح المؤهل لاستخلاف علي العسکري بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة.

3- حسية قرنان المترشحة المؤهلة لاستخلاف لويزة حنون بعد شغور مقعدها بسبب الاستقالة

4- كنزة سكري المترشحة المؤهلة لاستخلاف نادية شويتم زوجة بوبغلة بعد شغور مقعدها بسبب الاستقالة.

5- نجيب درويش المترشح المؤهل لاستخلاف جلول جودي بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة.

6- عادل محمودي المترشح المؤهل لاستخلاف رمضان تعزيبت بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة.

7- كريم بوراي المترشح المؤهل لاستخلاف خالد تزرارت بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة.

8- مرواني عبد الحميد المترشح المؤهل لاستخلاف دريس عبد الرحمن بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة.

9- عقون سميرة المترشحة المؤهلة لاستخلاف يفصح نادية بعد شغور مقعدها بسبب الاستقالة.

10- عبد العالي عبد القادر المترشح المؤهل لاستخلاف محمد بابا علي بعد شغور مقعده بسبب الوفاة

11- قمادي محمد کمال المترشح المؤهل لاستخلاف بوزيان توفيق بعد شغور مقعده بسبب الوفاة.

12- عبد اللاوي مروان المترشح المؤهل لاستخلاف فتحي خويل بعد شغور مقعده إثر قبوله وظيفة عضو في الحكومة.

واستثنت من هذه القائمة النائب مراد حليس قد إلى حين الفصل النهائي في دعوى الإلغاء المرفوعة بحقه أمام مجلس الدولة.