المصادقة على صفقة بالتراضي لتوسعة ميناء عنابة

صادق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم خلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء على صفقة بالتراضي لتوسعة ميناء عنابة. وكذا إنجار رصيف منجمي للسكة الحديدية نظرا للطابع الاستعجالي للمشروع.

وخلال ذات الإجتماع صادق رئيس الجمهورية على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية المتعلقة بالموظفين الذين ينتسبون لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أمر الرئيس تبون بالتنسيق بين كل القطاعات الحكومية بغرض وضع تصور منسجم في استعمال بقايا البذور الزيتية في انتاج الأعلاف.

وخلص الإجتماع بالموافقة على بإعداد تصور جديد بخصوص المزارع النموذجية. وأيضا التصور الجديد يهدف إلى خلق إدماج وتكامل بين الصناعة والفلاحة. بالإضافة إلى بتشجيع الاستثمار الفلاحي بالجنوب

من حهة اخرى امر رئيس الجمهورية بالإسراع في تسوية الحالات العالقة منذ سنوات . ومنح مستصلحي الأراضي الفلاحية وثائق الملكية.

كما صادق مجلس الوزراء على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية المتعلقة بالموظفين الذين ينتسبون لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.