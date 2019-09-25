المصادقة على قائمة نواب الرئيس الجدد بالمجلس الشعبي الوطني

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، اليوم، جلسة علنية خصصت للمصادقة على قائمة نواب الرئيس للسنة الثالثة من الفترة التشريعية الثامنة.

وقد تضمنت القائمة النواب عن حزب جبهة التحرير الوطني، نعوم بن الأخضر، بوعلام بوسماحة، علي مرابط، فرحات أرغيب

وعن التجمع الوطني الديمقراطي سيدي عثمان لخضر، صلاح الدين دخيلي، جميلة بلحبيب.

وعن حركة مجتمع السلم، أحمد شريفي وعن النواب الأحرار، بدرة فرخي.

وعقب التنصيب، أكد رئيس المجلس على ضرورة الرقي بالمؤسسة من خلال الاستجابة إلى تطلعات المواطنين.

كما توجه بالشكر لنواب الرئيس المنتهية عهدتهم على ما قاموا به من عمل وما تحملوا من مسؤولية خلال السنة السابقة.