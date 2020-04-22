المصادقة على قانوني الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما والعقوبات غدا الخميس

قرر مكتب مجلس الأمة، تقديم والمصادقة على نصي القانونين المتعلقين بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما والعقوبات، غدا الخميس، باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة.

وقد ترأس رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني.

وحسب بيان مجلس الامة، خصص الاجتماع لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة لدراسة ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، ومشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66–156 المتضمن قانون العقوبات.

وقرر مكتب المجلس الأخذ بالطلب المقدم من طرف اللجنة باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة.

وتقرر خلال هذا الاجتماع، إحالة مشروعي القانونين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.

وتم تحديد تاريخ الجلسة العلنية المخصصة لتقديم والمصادقة على نصي القانونين غدا الخميس، باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة.

وتستمع اللجنة القانونية، بمناسبة دراستها لهذين النصين القانونيين، مساء اليوم، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، بخصوص الموضوع.