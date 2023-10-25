المصادقة على قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 غدا

يعقد مجلس الأمة، غدا الخميس، جلسة علنية ستخصص للمصادقة على نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 وتقديم الأمر المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها مع المصادقة عليه، حسب ما أورده بيان لذات الهيئة التشريعية.

و أوضح المصدر ذاته أن مجلس الأمة سيواصل جلساته العلنية برئاسة، صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، غدا الخميس 26 أكتوبر 2023 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر المجلس، ستخصص لـ “المصادقة على نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023” و “تقديم والمصادقة على النص المتضمن الأمر رقم 23-01 المؤرخ في 18 محرم 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها”.

و في هذا الإطار, سيتم تقديم نص القانون من قبل ممثل الحكومة, ثم تقديم تقرير لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة, متبوعا بالمصادقة على نص القانون.

كم ستتم أيضا –يضيف البيان– “الموافقة على القوائم الاسمية لممثلي مجلس الأمة في اللجان متساوية الأعضاء”.