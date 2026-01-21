المصادقة بالإجماع على قانون المرور والتحفظ على 11 مادة

صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على نص قانون يتضمن قانون المرور مع التحفظ على التصويت على 11 مادة. والتي ستطبق عليها الإجراءات القانونية والدستورية من خلال عرضها على لجنة متساوية الأعضاء من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

وقال مقرر لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة، أن الأعضاء يثمنون التوجه العام والمقاربة الشاملة لقانون المرور. كما تتحفظ على عدد من المواد وتدعو الى عدم المصادقة عليها في صيغتها الحالية واعادة النظر بازالة الطابع الجنائي عن هذا النص. ومراجعة بعض العقوبات والغرامات. بما ينسجم مع العقوبات والسياسة الجنائية للدولة لتحقيق التوازن المنشود بين الوقاية وتأطير حركة المرور.

وأضاف المتحدث، أنه تم التحفظ على 11 مادة وهي المادة 104، 119، 121 ، 124، 125، 127، 128، 129، 161، 166، 170. حيث سيتم تنصيب لجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان من أجل مراجعة المواد بما يسمح بإزالة الطابع الجنائي عن نص القانون.