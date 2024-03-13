تم اليوم الأربعاء، المصادقة على مخطط الصيد الجزائري لسنة 2024، الذي تضمن رفع قدرات أسطول صيد التونة الحمراء بـ 5 سفن إضافية، وكذا الموافقة على تعديل حصة الجزائر، بزيادة 23 طناً إضافي كتعويض عن سنة 2023، ليرتفع بذلك حجم الحصة الوطنية في سنة 2024 إلى 2046 طن.

وجاء هذا خلال مشاركة اعمر أوشلي، مدير فرعي للصيد الكبير والصيد المتخصص، ممثلاً لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. في اجتماع اللجنة الفرعية الثانية للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي، (ICCAT) . الذي انعقد بالعاصمة الاسبانية مدريد، حب بيان للوزارة.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم خلال الإجتماع مناقشة مخططات صيد وتسمين التونة الحمراء. وكذا إجراءات التفتيش وتسيير قدرات الصيد في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط لموسم 2024.

كما تضمن مخطط الصيد الجزائري ولأول مرة، تسجيل مزرعة جزائرية لتسمين التونة الحمراء. على مستوى سجل اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي (ICCAT). مما سيسمح لها بمباشرة عملية التسمين ابتداءا من موسم الصيد القادم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور