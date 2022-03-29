صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء على مشروع القانون المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.

وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي.

حيث تم في هذا السياق المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالسلطة العليا للشفافية و التنظيم القضائي.

اضافة الى مشروع قانون يعدل ويتمم لأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري.

و مشروع عضوي يحدد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.

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