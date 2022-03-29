المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالسلطة العليا للشفافية و التنظيم القضائي
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء على مشروع القانون المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها.
وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي.
حيث تم في هذا السياق المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالسلطة العليا للشفافية و التنظيم القضائي.
اضافة الى مشروع قانون يعدل ويتمم لأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري.
و مشروع عضوي يحدد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.
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المجلس الشعبي الوطني يُشارك في اجتماع المجموعة الجيوسياسية العربية
المجلس الشعبي الوطني يُشارك في اجتماع المجموعة الجيوسياسية العربية
كما شارك وفد من المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، في الإجتماع التنسيقي للمجموعة الجيوسياسية العربية في اطار الجمعية العامة 144 للاتحاد البرلماني الدولي.
وفي بيان للمجلس، فإن الاجتماع خصص لتنسيق المواقف و مناقشة البند الطارئ الخاص بالازمة الاوكرانية .
و كذلك ترشيح الاعضاء للمناصب الشاغرة الخاصة بالمجموعة الجيوسياسية العربية.
وقال رئيس الوفد الجزائري نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بودن منذر في تدخله أنه يجب ان يستعمل الاتحاد البرلماني الدولي لغة متوازنة
تبقيه على مسافة واحدة من جميع اطراف هذه الازمة او اي ازمة أخرى مستجدة.
كما استغرب القوة و السرعة التي تحركت بها رئاسة الاتحاد فيما كانت مواقفها مترددة من ازمات اخرى على غرار الازمة الفلسطينية.
من جهته قال رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في تدخله أنه لا يمكن ان يجتمع 1000 برلماني هنا في بالي
دون ان نناقش الازمة الاوكرانية حتى لو انه قد تم اختيار مسبقا موضوع الجمعية العامة و المتعلق بالتغييرات المناخية.
بالمقابل رئيس الاتحاد البرلماني الدولي البرتغالي قبل المقترح الجزائري و اكد ان البيان سيستعمل لغة متوازنة تبقيه بعيد عن اي تحيز.
يجدر التذكير أن الوفد الجزائري قدم الدعم المستحق للوفد القطري لاختبار رئيسة وفده عضوا في لجنة شؤون الأمم المتحدة.