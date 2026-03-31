المصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

صادق المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تنظيم سير العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها. ويندرج في إطار تعزيز قواعد الديمقراطية والممارسة السياسية في البلاد.

وذلك من خلال تحديد الإجراءات المتعلقة بالتسجيل، التصويت، الفرز، وإعلان النتائج، بما يضمن احترام الحقوق السياسية للمواطنين ويعزز ثقتهم في العملية الانتخابية.

ويأتي هذا القانون العضوي انسجاماً مع الإصلاحات المؤسساتية الرامية إلى تحديث الإطار القانوني للانتخابات وتسهيل مشاركتها على كافة المستويات، بما يخدم مصلحة الديمقراطية والمجتمع الجزائري.