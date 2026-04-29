المصادقة على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون. رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

وجرى التصويت على مشروع هذا القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي. بحضور وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, آمال عبد اللطيف, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي.

