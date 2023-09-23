المصادقة على نص تنظيمي يسير مكاتب الصرف

صادق المجلس النقدي والبنكي مؤخرا على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وانشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف.

وحسب بيان بنك الجزائر هذا المشروع يهدف الى توفير الظروف الملائمة التي من شانها تعزيز انشاء شبكة وطنية واسعة من هذه المكاتب.

وأضاف البيان ان “المجلس النقدي والبنكي قد صادق خلال دورته العادية التي جرت يوم 21 سبتمبر 2023, برئاسة صلاح الدين طالب, محافظ بنك الجزائر, على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وانشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف”.

ويندرج هذا النص تندرج في إطار مسعى تدريجي يهدف في مرحلة أولى الى توفير الظروف المناسبة التي من شانها تعزيز انشاء شبكة وطنية واسعة من مكاتب الصرف من اجل تسهيل عمليات الصرف لفائدة لجمهور الواسع.

وتشمل نشاطات المجلس عديد العمليات, منها الخاصة بالحق اومنحة الصرف لفائدة المقيمين، من اجل الاسفار السياحية اوالمهنية بالخارج، وتكاليف اجراء الدراسات و التربصات الخ…”.

ووفقا لذات البيان ان هذه المرحلة الجوهرية لإنشاء “شبكة منظمة ومضبوطة” لمؤسسات توفر خدمات الصرف المؤمن, ستتبع بمراجعة للقواعد المنظمة لعمليات الصرف هذه, تماشيا مع التطور الاقتصادي و الاجتماعي لبلادنا.