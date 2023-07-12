المصادقة على قائمة نواب رئيس البرلمان

صادق نواب البرلمان اليوم الأربعاء على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الثالثة، وذلك في إطار تجديد هياكل للمجلس.

وجرت اليوم عملية تنصيب اللجان الدائمة الاثنتي عشرة ومكاتبها مباشرة بعد انتهاء أشغال هذه الجلسة. برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بوغالي.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك تضمنت هذه القائمة كل من السادة والسيدة:

قصري المسعود نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني .

بوشيخي الشيخ نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني.

زنطار سالم نائب عن الأحرار.

احسن هاني نائب عن الأحرار .

عبد الوهاب دايرة نائب عن حركة مجتمع السلم.

خرفي موسى نائب عن حركة مجتمع السلم.

منذر بودن نائب عن التجمع الوطني الديمقراطي.

هجيرة عباس نائب عن حركة البناء الوطني .

حبناسي مولود نائب عن جبهة المستقبل.