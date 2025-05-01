المصارعان رماش وبوروفة يحرزان ذهبيتين في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء

أبدع المصارعان الجزائريان، ضياء الدين رماش وبوروفة نور الدين، اليوم الخميس، في بطولة إفريقيا للمصارعة الإغريقية - الرومانية تحت 20 سنة.

التي تحتضنها مدينة الدار البيضاء المغربية. بعد تتويجهما بالميداليتين الذهبيتين في وزني 82 كلغ و97 كلغ على التوالي، في عروض أبهرت المتابعين وأكدت سطوة المدرسة الجزائرية على الصعيد القاري.

في فئة وزن 82 كلغ، قدّم البطل ضياء الدين رماش أداءً خارقًا، حيث أطاح بمنافسيه من المغرب، مصر، جنوب إفريقيا والكونغو بسهولة تامة، منهياً جميع نزالاته في أقل من دقيقة. بسبب عدم التكافؤ الفني، وهو ما يعكس تحضيره الجيد وتفوقه البدني والتقني الواضح.

أما في فئة وزن 97 كلغ، فقد تألق البطل بوروفة نور الدين بدوره، ونجح في حسم المنافسة لصالحه، ليضيف ذهبية جديدة إلى رصيد الجزائر. مؤكدًا مكانته كأحد أبرز الوجوه الصاعدة في المصارعة الإفريقية، بعد أداء قوي وذكي مكنه من التفوق على منافسين أقوياء من عدة دول.