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الرياضة

المصارعة ابتسام دودو تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

بقلم فيصل زيان بوزيان
المصارعة ابتسام دودو تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024
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ضمنت المصارعة الجزائرية، ابتسام دودو، اليوم السبت، تأهلها إلى أولمبياد باريس 2024، بعد تأهلها لنهائي التصفيات.

بعد أن تجاوزت المصارعة دودو في نصف نهائي الدورة التصفوية المؤهلة لأولمبياد باريس، منافستها التونسية شهرزاد عياشي، في فئة 50 كلغ.

يجدر الإشارة، سبق للمصارعة دودو ابتسام، التتويج بميدالية برونزية، ضمن منافسات الألعاب الإفريقية بمصر، في منافسات المصارعة الحرة النسائية كبريات تخصص فئة وزن أقل من 50 كيلوغرام.

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