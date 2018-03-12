المصارعة الجزائرية بلقاضي ترفض مواجهة صهيونية وتضحي بالبطولة العالمية

ضحت مصارعة الجيدو الجزائرية بطلة إفريقيا، أمينة بلقاضي، بحظوظها في التتويج بإحدى الميداليات خلال البطولة العالمية للجيدو، المقامة حاليا بالمغرب.

بعدما رفضت مواجهة مصارعة من الكيان الصهيوني على بطاقة التأهل إلى الدور النصف نهائي، الذي يعني تتويجها بالميدالية البرونزية على الأقل.

حيث تحججت المصارعة الجزائرية بزيادة وزنها لأكثر من 63 كلغ من أجل الإقصاء وتفادي مواجهة المصارعة الصهونية لتفادي التطبيع الرياضي مع الكيان الصهويني.

والتعبير عن مساندتها للقضية الفلسطينية، من دون تلقي عقوبات من الاتحاد الدولي للجيدو، الذي يمنع على أي مصارع مقاطعة المنافسات لأسباب سياسية.

والد المصارعة لـ”النهار”: “فخور بابنتي وما فعلته أفضل من التتويج ببطولة العالم”

أبدى محمد بلقاضي، والد مصارعة الجيدو الجزائرية، أمينة بلقاضي، فخره برفض ابنته مواجهة مصارعة من الكيان الصهيوني، دعما منها للقضية الفلسطنية ببطولة العالم بمدينة أغادير المغاربية.

حيث صرح لـ”النهار” أمس قائلا: “أنا فخور بما قامت به ابنتي وكل العائلة كذلك، لأنها قامت بدعم القضية الفلسطنية بطريقتها ورفضت الاعتراف بالكيان الصهيوني ، وما قامت به أفضل من التتويج باللقب في الدورة”.

وأضاف: “لقد تحدثت إليها أول أمس ونفت ندمها على عدم المشاركة، وأكدت رفضها التطبيع مع الصهاينة، وعملها من أجل التتويج بالألقاب ورفع الرياة الجزائرية في المحافل الدولية مستقبلا”.