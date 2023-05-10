المصارعة الجزائرية بلقاضي تقصى من الدور الأول لبطولة العالم للجيدو

أقصيت المصارعة الجزائرية، أمينة بلقاضي، اليوم الأربعاء، من الدور الاول، لمونديال الجيدو 2023، الجاري بقطر.

وجاء إقصاء المصارعة بلقاضي، بعد هزيمتها في النزال الذي جمعها بالمصارعة زيلهيمر داشخينوفا من تركمنستان، ضمن الدور الأول.

كما ستدخل الجزائرية الأخرى صونيا عسلة هذه المنافسة، يوم السبت المقبل، بمواجهة الكرواتية تينا راديك، في وزن (+78 كلغ).

يذكر أن الجزائر تشارك في مونديال الجيدو الجاري في قطر، بستة مصارعين، على غرار كل من دريس مسعود، ياشر بوعمار، سفيان بلرقعة، أمسنة بلقاضي، وصونيا عسلة.