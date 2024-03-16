المصارعة بوشيبي تتوج بالميدالية الذهبية للبطولة الإفريقية

تُوجت المصارعة الجزائرية، فاطة الزهراء بوشيبي، اليوم الجمعة، بالميدالية الذهبية في منافسات الألعاب الإفريقية للمصارعة التي تحتضنها مصر.

وتألقت المصارعة الجزائرية بوشيبي في المنافسات الإفريقية للمصارعة. وتمكنت من تحقيق الإنتصار أمام كل من منافساتها في فئة المصارعة النسائية لأقل من 20 سنة، تخصص أقل من 53 كلغ التونسية شيماء ناصري، و والمصرية بسملة سمير التهامي، بالإضافة للجنوب افريقية كلوي بريوس.