المصارعة دودو تحقق ميدالية برونزية في الألعاب الإفريقية

توجت المصارعة الجزائرية ابتسام دودو، اليوم الثلاثاء، بميدالية برونزية، ضمن منافسات الألعاب الإفريقية بمصر.

ضمن منافسات المصارعة الحرة النسائية كبريات تخصص فئة وزن أقل من 50 كيلوغرام، بعد تجاوزها في المباراة الترتيبة ضد المصرية ملك أحمد بعدم التكافؤ 13/2.

يجدر الإشارة، فازت المصارعة الجزائرية ابتسام دودو، على منافستها من مدغشقر في دور الربع النهائي ثم انهزمت ضد أمام مصارعة نيجيرية في نصف نهائي المنافسة.