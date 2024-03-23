المصارعة شيماء عويسي ترافق مواطنتها ابتسام دودو إلى الأولمبياد

تأهلت المصارعة الجزائرية، شيماء عويسي، اليوم السبت، إلى اولمبياد باريس 2024، بعد تأهلها لنهائي الدورة التصفوية المؤهلة لأولمبياد باريس.

بعد أن تمكنت المصارعة الجزائرية عويسي، من الفوز في نصف النهائي أمام منافستها الكاميرونية، ناتاشا نابيانا، في فئة 57 كلغ.

وبهذا التأهل، سترافق المصارعة عويسي مواطنتها ابتسام دودو، الى الأولمبياد، والتي بدورها بدورها لفئة 50 كلغ، بعد أن تجاوزت المصارعة دودو في نصف نهائي الدورة التصفوية المؤهلة لأولمبياد باريس، منافستها التونسية شهرزاد عياشي، في فئة 50 كلغ.

يجدر الإشارة، توجت المصارعة شيماء عويسي، بالميدالية الفضية وزن 57 كلغ، في البطولة الافريقية للمصارعة بمصر لحساب منافسات المصارعة النسائية كبريات.