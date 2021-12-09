المصارعة شيماء ميدي تكشف عن معاناتها مع إتحادية الكاراتي

كشفت المصارعة الجزائرية “شيماء ميدي” عن الظروف التي مرت بها خلال فترة التحضيرات. التي سبقت بطولة إفريقيا للكاراتي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكشفت شيماء ميدي عن إستبعادها من المنتخب الوطني للكاراتي بعد بطولة إفريقيا. بالرغم من حصولها على الميدالية البرونزية في منافسة الفردي (كوميتي / 61 كلغ كبريات).

كما أشارت المصارعة شيماء إلى الضغوطات والإتهامات التي واجهتها خلال المعسكرات التحضيرية. بالإضافة إلى تشتت المنتخب النسوي بغياب مصارعتين أساسيتين.

كما إنتقدت شيماء ميدي برنماج التحضيرات الذي وصفته بالفاشل، خاصة أن المنتخب لم يخض أي منافسة تحضيرية تسبق بطولة القاهرة بحجة عدم توفر تذاكر الطيران.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة و أهم الأحداث

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

وكتبت شيماء “انا “لي ما كنتش رايحة لبطولة العالم ” و انهيت سابعة عالميًا ، انا “لي راني رايحة نتنحا بعد بطولة افريقيا “. انهيت مرتبة ثالثة فردي بعد سرقت مني المباراة وهزمت نفس المنافسة في نهائي الجماعي. اين اثبت انني قادرة على الفوز عليها و اكملت ثانية جماعي .

“انا المتأهلة الوحيدة في الجزائر لرياضة الكراتي و قارة افريقيا -61 للالعاب العالمية 2020 في امريكا”. و هذا “بعد تتويجي بالالعاب الافريقية سنة 2019 و البطولة الافريقية في سن 22من عمري “.

“اسوأ مرحلة مررت بها هذه الفترة اين كنت مكتوفة الايدي من الضغوطات و الاتهامات التي واجهتها اثناء المعسكرات”. “وكل الفترة التحضيرية للمنافسات المسطرة و ما كان عليا الا العمل والمثابرة صمتا زائد مجهودات الخاصة”. “اين انتظر نتيجة التحضيرات بمدالية في بطولة العالم و الذهب على الصعيد الافريقي بنوعيه (فردي و جماعي )”. “لكن لم يكتمل ذلك لغياب المصارعتين الاساسيتين معنا وبهذا تشتت الفريق النسوي” .