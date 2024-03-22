المصارع أوكالي يرافق مواطنه فرقات إلى أولمبياد باريس 2024

تأهل المصارع الجزائري عبد الكريم أوكالي، اليوم الجمعة، إلى أولمبياد باريس 2024، بعد التأهل إلى نهائي تصفيات الدورة التصفوية المؤهلة للأولمبياد.

بعد أن فاز المصارع أوكالي في نصف نهائي تصفيات المصارعة الاغريقية المؤهلة لأولمبياد باريس أمام منافسه المغربي ياسين شكلي، نصف النهائي بعدم التكافؤ 9/0 في أقل من دقيقتين، لفئة أقل من 77 كلغ.

وبهذا التأهل يكون المصارع أوكالي قد رافق مواطنه فرقات الذي تأهل بدوره لأولمبياد باريس 2024، بعد حقق الفوز أمام منافسه المغربي،اسماعيل الطاليبي، في دور النصف النهائي للتصفيات إختصاص المصارعة الإغريق رومانية لفئة 60 كلغ.