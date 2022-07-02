المصارع إدريس مسعود “قرّرت الإعتزال من اجل الهجرة قبل الألعاب المتوسطية لكن.. “

كشف المصارع الجزائري إدريس مسعود المتوّج بميدالية ذهبية في رياضة الجيدو ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

كما تحدّث إدريس مسعود في تصريح له لقناة النهار اليوم السبت عن المشاكل التي كادت أن تجبره على الاعتزال مبكّرا: “عشت مشاكل عديدة. لم نكن نملك أموالا حتى للتنقل إلى فرنسا للمشاركة في دورة باريس. المدرب ضحى من أجلي أنذاك وقام ببيع سيارته من أجل مشاركتنا في باريس”.

وأضاف ” وصلنا إلى باريس لكن للأسف لم نشارك لعدد من الأسباب والمشاكل”.

وختم “قررت إعتزال رياضة الجيدو بسبب غياب الأموال و الجانب النفسي. من اجل الهجرة إلى الخارج لكن الامور سارت على ما يرام “.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]