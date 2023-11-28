المصارع الجزائري محمودي أول عربي يخوض نزال رئيسي في بطولة “ون”

سيكون المصارع الجزائري إلياس محمودي على موعد لدخول تاريخ رياضات الفنون القتالية المختطلة ONE Fight Night 18 ضمن الحدث الرئيسي لعرض من بطولة “ون”.

وسيواجه المصارع الجزائري يوم 13 جانفي 2024، بطل العالم في الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الذبابة سوبرلك كياتمو على اللقب الذهبي لبطولة “ون”.

وللإشارة، حقق المصارع الجزائري محمودي الفوز بالضربة القاضية على أول بطل مواي تاي مكسيكي في تاريخ المجلس العالمي للملاكمة (WBC) إدغار تاباريس في أول نزال يخوضه منذ العودة من إصابة أبعدته عن القتال لفترة طويلة.